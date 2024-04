Impro-Show des Düsseldorfer Schauspielhauses Die Impronauten bereiten sich auf ihre nächste Mission vor

Vor allem wird aber viel gelacht. So bürstet beim Spiel „Reklamation“ eine Impronautin in der Rolle der Verkäuferin durchgehend ihre unsichtbaren langen Haare, ihre Spielpartnerin, die in der Rolle der Kundin das Produkt Mixer erraten sollte, sagt, es sei kaputt gegangen, als sie sich daraufgesetzt habe. Von Schindele bekommen die Impronauten den Tipp, nicht nur die eigene Figur, sondern auch den Raum zu etablieren, beispielsweise eine Anfangs erfundene Tür weiterzuverwenden, anstatt weitere Türen einzuführen. Das setzt die Impro-Gruppe sogleich um: Ein Impronaut rennt gegen die unsichtbare Tür und schreit vor Schmerzen. Es sind genau solche Momente, die sowohl für das Publikum als auch für die Spielpartner völlig unerwartet kommen, die die Show der Impronauten so unterhaltsam machen.