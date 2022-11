Corona-Pandemie in Düsseldorf : Das Impfzentrum schließt zum Ende des Jahres

Düsseldorf Fast zwei Jahre lang hat die Stadt in unterschiedlichen Impfzentren rund 665.000 Impfungen verabreicht – nun wird das Angebot eingestellt. Letzter Öffnungstag ist am 16. Dezember.

Insgesamt wurden in den vergangenen zwei Jahren im städtischen Impfzentrum rund 665.000 Impfungen verabreicht. Zusammen mit den dezentralen Impfstellen, den mobilen Angeboten, Arztpraxen und Apotheken waren es bislang 1,6 Millionen Impfungen in Düsseldorf. „Die kommunalen Impfangebote in den vergangenen zwei Jahren haben einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Pandemie geleistet“, sagt Gesundheits- und Feuerwehrdezernent Christian Zaum.

Zunächst hatte das städtische Impfzentrum im Februar 2021 in der Merkur-Spiel-Arena eröffnet. Acht Monate lang war es dort an fünf Tagen in der Woche von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Im September hatten die Impfstellen am Hauptbahnhof und im U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee übernommen. Auch am Flughafen wurde eine Impfstelle eingerichtet. Seit November 2021 war die Impfstelle dann auf 1600 Quadratmetern in der ehemaligen Zentralbibliothek am Bertha-von-Suttner-Platz zu finden.