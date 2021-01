Düsseldorfer müssen nach Stockum fahren : Impftermine in anderen Städten sind nicht möglich

Das Impfzentrum in Düsseldorf-Stockum (Archivbild). Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Düsseldorfer müssen zum Impfen in die Arena in Stockum fahren – auch wenn ein Impfzentrum in der Nachbarstadt näher ist. Grund ist die berechnete Menge an Impfstoff.

Alle Düsseldorferinnen und Düsseldorfer müssen, sobald die Impfungen gegen das Coronavirus losgehen, die Termine im Impfzentrum in der Arena in Stockum wahrnehmen – das gilt auch, wenn ein Impfzentrum in einer Nachbarstadt eigentlich näher wäre. Das bestätigte eine Sprecherin der Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion. Es gelte das Örtlichkeitsprinzip, heißt es. Das bedeutet, dass die Impfungen in dem Wohnort vorgesehen sind, in dem die Personen auch gemeldet sind.

Darum müssen etwa Düsseldorfer, die in Unterbach wohnen und einen deutlich kürzeren Weg zum Impfzentrum des Kreises Mettmann in Erkrath hätten, dennoch in den Düsseldorfer Norden fahren. Grund dafür ist die Planung der Impfdosen. Die Impfstoffgrößen seien anhand der Bevölkerungszahlen für die Impfzentren erfasst worden, so die Stadtsprecherin. Ein Wechsel zwischen den Kommunen sei darum nicht möglich.

Das Impfzentrum in der Merkur-Spiel-Arena in Stockum nimmt – wie alle anderen Impfzentren in Nordrhein-Westfalen – am 8. Februar seinen Betrieb auf. Der Start, der ursprünglich für den 1. Februar vorgesehen war, verschiebt sich wegen Lieferverzögerungen des Impfstoff-Herstellers Biontech um eine Woche. Darum verschieben sich auch die laufenden Impfaktionen in Altenheimen und Krankenhäusern.

Die Terminvergabe für Personen über 80 Jahren soll aber dennoch wie geplant am 25. Februar über die Nummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein beginnen. In der Landeshauptstadt gibt es laut Krisenstab 37.000 Über-80-Jährige, die in ihren eigenen vier Wänden leben und ab Montag Impftermine vereinbaren können. In einem eigens eingerichteten Callcenter sollen bis zu 1000 Personen für die Vergabe der Termine zuständig sein, hieß es von der KV.