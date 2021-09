Düsseldorf : Impfmobil macht am Sonntag Station an Wahllokalen

Düsseldorf Wählen und eine Corona-Impfung bekommen: In Düsseldorf war das am Sonntag möglich. Das Impfmobil der Stadt machte Station an drei Wahlgebäuden.

Im Stadtnorden stand das Impfmobil von 10 Uhr bis 12.30 Uhr vor der Grundschule an der Wrangelstraße 40 in Mörsenbroich, in der vier Wahlräume eingerichtet werden. Zentral in der Stadt gelegen machte das Impfmobil anschließend von 13 Uhr bis 15.30 Uhr Halt am Wim-Wenders-Gymnasium an der Schmiedestraße 25 in Oberbilk, in dem sechs Wahlräume geöffnet werden. Den Stadtsüden bedient das Impfmobil von 16 bis 18 Uhr an der Hauptschule Itterstraße 16 in Holthausen, in der vier Wahlräume untergebracht werden.