Aktion der Caritas in Düsseldorf : Impfmobil fährt im Januar zu den katholischen Gemeinden

Düsseldorf Um die Impfquote zu erhöhen, sind besondere Aktionen nötig. Die Caritas steuert im neuen Jahr die katholischen Pfarrgemeinden an. Die Stadt hilft dabei.

Um möglichst vielen Menschen ein Impfangebot zu machen, startet der Caritas-Verband eine stadtweite Aktion. Ab dem 10. Januar wird das städtische Impfmobil alle katholischen Gemeinden in Düsseldorf anfahren. An der Aktion mit dem Namen „Not sehen und impfen“ sind auch die Katholische Kirche Düsseldorf und die Stadt beteiligt. Bis zum 28. Januar wird das Impfmobil alle 15 Seelsorgebereiche ansteuern. Jeweils von 10 bis 17.30 Uhr können sich Interessierte dann ohne Termin unterm Kirchturm die erste, zweite oder dritte Corona-Schutzimpfung verabreichen lassen. Los geht es am 10. Januar an der Kirche Maria Empfängnis, Oststraße 42, in Stadtmitte.