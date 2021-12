Impfangebote ohne Termin in Urdenbach, Eller und Garath : Offene Impfaktionen in den Stadtteilen

In Urdenbach wird schon am Freitag gestartet, in Eller und Garath wird am Samstag geimpft. Foto: dpa/Jan Woitas

Düsseldorf Auch am dritten Adventswochenende gibt es wieder Impfaktionen von Ärzten ohne Termin. In Eller können sich nur über 30-Jährige anstellen, weil nur Moderna vorrätig ist.

Auch am Wochenende gibt es im Stadtgebiet wieder offene Impfaktionen, wo jeder Impfwillige ohne Termin hingehen kann. Mitzubringen sind Personalausweis, Krankenversichertenkarte, der Nachweis über die bisherigen Covid-19 Impfungen sowie die Anamnese- und Einwilligungserklärung (gibt es auf der Internetseite https://www.rki.de).



Urdenbach Unter dem Motto „Ärzte und Kirchengemeinde gegen Corona“ können sich Impfwillige am kommenden Wochenende, Freitag, 10. Dezember, Samstag, 11. Dezember, und Sonntag, 12. Dezember, jeweils von 9 bis 18 Uhr im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche Urdenbach, Angerstraße 77, ohne Termin vom Team der Praxis von Angelika und Yvonne Jap impfen lassen Am ersten Impfwochenende wurden dort 1725 Menschen geimpft, darunter waren rund 100 Erstimpfungen; ein Ansporn für das Team weiterzumachen. Auch am vierten Adventswochenende wird an allen drei Tagen von 9 bis 8 Uhr geimpft, dann steht auch der Biontech-Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren bereit. Vor Ort wird ein Kinderarzt sein, der die Eltern berät, sagt Yvonne Jap. Das offene Impfangebot geht dann auch im Januar an den Samstagen und Sonntagen ab dem 8. Januar im Gemeindehaus weiter. Wer Fragen hat, kann sich per E-Mail an die Praxis wenden: info@praxisdrjap.de.



Garath Die Arztpraxis „Neurologie am Rhein“ an der Josef-Kleesattel-Straße 21 führt an den beiden kommenden Adventssamstagen (11. und 18. Dezember) jeweils zwischen 10 und 14 Uhr eine offene Impfaktion durch, zu der auch praxisfremde Menschen eingeladen sind. Hier werden die mRNA-Impfstoffe Biontech und Moderna verimpft. Das Ärzteteam weist daraufhin, dass es zu Wartezeiten vor der Praxis kommen kann.