Zu wenig Impfstoff : Impf-Frust in vielen Düsseldorfer Hausarzt-Praxen

Die Düsseldorfer Hausärztin Angela Niehues bei der Corona-Impfung einer Patientin. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Nur geringe Chancen gibt es in Düsseldorf derzeit auf eine Erstimpfung. Nach wie vor fehlt Impfstoff in ausreichender Menge. Für zusätzlichen Druck sorgt die Ferienzeit. Die ersten Praxen gehen bereits in den Jahresurlaub.