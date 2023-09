Imovo aus Düsseldorf Oberkasseler Immobilienberatung muss Insolvenz anmelden

Imovo hat sich auf Unternehmen spezialisiert, die in Düsseldorf eine kleinere Bürofläche von bis zu 500 Quadratmetern mieten wollen. „Damit sich dieses Geschäft lohnt, braucht es eine hohe Schlagzahl an Aufträgen“, sagt ein Düsseldorfer Gewerbemakler. Weil aber in Zeiten von Home Office-Normalität kaum ein Unternehmen ein neues (und größeres) Büro beziehen will, schwindet die Zahl der potenziellen Kunden von Imovo.