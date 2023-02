Prozess startet in Düsseldorf Unternehmer soll Millionen auf Konto vorgetäuscht haben

Kreative Ideen eines 47-jährigen Immobilienhändlers aus Düsseldorf sind Anfang 2018 jäh gescheitert. Durch den Kauf eines lukrativen Grundstücks aus dem Bestand des landeseigenen Bau- und Liegenschaftsbetriebes (BLB) wollte der Unternehmer die frühere Jugendarrestanstalt in Herne angeblich in Eigentumswohnungen umwandeln. Neben Streit um eine solche Nutzung hakte das Geschäft damals aber an einem anderen Punkt: Beim Kauf soll der Interessent frisierte Kontounterlagen aus Österreich vorgelegt haben. Dafür wird ihm jetzt beim Amtsgericht ein Prozess wegen Urkundenfälschung gemacht.