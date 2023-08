100.000 Euro Rabatt möglich Diese Fälle zeigen, warum Immobilienkäufer verhandeln sollten

Was auf dem Immobilienmarkt gerade passiert, kann Carsten Meier mit einem Satz auf den Punkt bringen: „Kauf-Interessenten haben den Preis von morgen im Kopf – und Verkäufer den von gestern.“ Der Chef des Rings Deutscher Makler in Düsseldorf berichtet, dass noch vor einem Jahr bei vielen Anzeigen sofort Interessenten anriefen und um Reservierung baten. Häufig war die Nachfrage so groß, dass der Angebotspreis überboten und das Objekt an den Meistbietenden verkauft wurde. „Jetzt geht es in die andere Richtung“, sagt Meier.