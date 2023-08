Insolvenz von Wohnbau-Projekt-Entwicklern Wohnungsnot in Düsseldorf verschärft sich

In nur wenigen Tagen wurde der Traum von einer eigenen Wohnung für viele Menschen zum Albtraum: Mit Project Immobilien und Euroboden mussten zwei der größten deutschen Wohnbau-Entwickler vergangene Woche Insolvenz anmelden – und brachten damit zahlreiche Singles, Paare und Familien in Not. Sie alle sind Bauherren, die teilweise schon ein Vermögen für ihre Wohnung überwiesen haben und nun befürchten müssen, dass das Projekt niemals fertig wird und ihr Geld weg ist.