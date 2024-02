Wegen Sorge um Vermietung Immobilien-Lobby gegen Flüchtlinge am Kennedydamm

Ende November 2023 rief ein Düsseldorfer Immobilien-Investor, der gerade ein Hochhaus-Projekt am Kennedydamm entwickelt, bei Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) an. Der sinngemäße Kern seines Anliegens: 1000 Flüchtlinge an diesem Ort? Das ist zu viel! Zur damaligen Zeit waren zwei Flüchtlingsunterkünfte inmitten des Büro-Standorts geplant. 640 in einer zentralen Unterkunft des Landes NRW an der Schwannstraße. Und mehrere Hundert in einer Gemeinschaftsunterkunft, welche die Stadt Düsseldorf an der Hans-Böckler-Straße erwogen hatte.