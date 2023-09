Nachhaltigkeit und Klimaschutz Immobilien in der Stadt sollen grüner werden

Für Unternehmen, die nachhaltiger werden wollen, ist es so, wie abnehmen zu wollen – man weiß nicht so richtig, wo man anfangen soll. Diesen Vergleich zieht Marcel Abel, IHK-Vizepräsident und Vorsitzender des Immobilienausschusses, im Gespräch über Klimaschutz-Potenziale. Im Immobiliensektor liege großes Potenzial, denn der Gebäudesektor zähle zu den größten CO 2 -Emittenten. Um den Auswirkungen von Starkregen und Hitzeperioden entgegenzuwirken, werde das Umdenken zu einer Notwendigkeit.