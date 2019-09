Polizei Düsseldorf besorgt : Immer weniger Kinder fahren gut Rad

Düsseldorf Viele Kinder in Düsseldorf können gar nicht oder nur schlecht Rad fahren. Eltern sollten ihnen ein Fahrrad kaufen – und das richtige Verkehrsverhalten vorleben, sagt der Leiter der Polizei-Unfallprävention. Der ADFC fordert außerdem breite Radwege.

Die Polizei führt an den 86 Düsseldorfer Grundschulen und an 10 Förderschulen die Radfahrausbildung durch. In der vierten Klasse machen die Schüler einen dreitägigen Kurs. Am Ende gibt es den Fahrrad-Führerschein. Inhaltlich geht es um Verkehrsregeln, rechts und links Abbiegen, sicheres Anfahren und vieles mehr. Entweder die Polizei kommt mit einer ihrer drei mobilen Verkehrsschulen an die Schulen. Dann bringen die Schüler ihre eigenen Fahrräder mit und üben im Umfeld der Schule das Radeln im fließenden Verkehr. Oder die Schüler kommen mit dem Bus in die Jugendverkehrsschule in Rath. Dort gibt es einen Parcour, auf dem man Fahrrad fahren und Verkehrsteilnahme üben kann.