Fahrradleichen in Düsseldorf : Immer mehr Schrotträder auf den Straßen

Mit diesen roten Zetteln – hier an der Remscheider Straße in Friedrichstadt – markiert das Ordnungsamt die kaputten Fahrräder, die entfernt werden sollen. Foto: A. Endermann

Düsseldorf Platte Reifen, bemooster Sattel, rostiger Lenker: Verwaiste Fahrräder stehen überall in Düsseldorf, sogar mehr als in den Vorjahren. Vor allem in den innerstädtischen Bezirken nehmen sie Platz weg. Was man dagegen tun kann.