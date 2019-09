Kostenpflichtiger Inhalt: Zahl der Firmenansiedlungen steigt : Neuer Japan-Boom in Düsseldorf

Beim Düsseldorf-Abend standen die Gäste Schlange für ein frischgezapftes Schlüssel-Alt. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Tokio/Düsseldorf Die Zahl der Neuansiedlungen japanischer Firmen in Düsseldorf hat sich nahezu verdoppelt. In Tokio wurde der Düsseldorf-Abend mit mehr als 1200 Gästen gefeiert. „Düsseldorf ist für die Japaner in Deutschland die Nummer eins“, sagt ein Experte.