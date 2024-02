Hochhäuser in Düsseldorf Die Dachterrassen erleben einen Boom

Dachterrassen sind in Düsseldorf ein Boomthema der Architekten, Entwickler und Stadtplaner. „Oben ohne“ geht es mittlerweile kaum noch. „Das ist für uns ein wichtiges Anmietungskriterium“, sagt Felix Grelck vom Entwickler Momeni. Das Thema habe mit Blick auf neue Arbeitswelten („New Work“) immer mehr an Bedeutung gewonnen. Es soll für qualifizierte Arbeitnehmer schließlich gute Gründe geben, das Homeoffice zu verlassen. Der Entwickler errichtet zurzeit das Trinkaus-Karree an der Kö. Statt eines Dachs, auf dem Technikaufbauten stehen und viel Kies liegt, der sich im Sommer aufheizt (so war es dort über Jahrzehnte), gibt es dort für die künftigen Mieter eine begrünte Dachterrasse.