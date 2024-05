Öffnungszeiten in Düsseldorf Warum immer mehr Geschäfte montags geschlossen bleiben

Die Öffnungszeiten im stationären Handel verkürzen sich in einigen Geschäften von sechs auf fünf Tage pro Woche. Recherchen unserer Redaktion zeigen, dass vor allem inhabergeführte Läden und Fachhändler seit kurzer Zeit neben dem Sonntag auch montags geschlossen bleiben. Mindestens 20 Geschäfte im Stadtgebiet haben ihre Öffnungszeiten angepasst – viele davon befinden sich an der Hohe Straße in der Carlstadt und rund um die Berliner Allee in Stadtmitte.