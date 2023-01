Düsseldorf Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine in privaten Wohnungen

Für die Stadt Düsseldorf ist das zwar eine Herausforderung, von Notlagen wie in anderen Kommunen ist man aber offenbar weit entfernt. In München etwa mussten erst vor wenigen Tagen Ukraine-Flüchtlinge in eine Zeltstadt ziehen. In Düsseldorf ist die Notunterkunft in der Messe-Halle längst wieder abgebaut. Es bestehe jedoch jederzeit die Möglichkeit, die Kapazitäten wieder hochzufahren, heißt es. Neue Flüchtlingsunterkünfte zu bauen, war von Anfang an nicht der Plan. Stattdessen hat die Stadt derzeit 65 Unterkünfte angemietet und wolle richtigen Wohnraum schaffen. Dass viele Flüchtlinge nun die Hotelzimmer verlassen, ist für die Stadt auch eine Kostenfrage. Die Unterbringung dort war der größte Posten in der Bilanz.