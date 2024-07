Ordnungswidrigkeiten im Düsseldorfer Straßenverkehr Immer mehr Einsprüche gegen Knöllchen und Co.

Der Grund dürfte schlicht bei der Höhe der Bußgelder liegen. Seit Ende 2021 gilt ein neuer und deutlich strengerer Bußgeldkatalog für den Straßenverkehr. In diesem Jahr ist auch der erste sprunghafte Anstieg bei den Einsprüchen zu erkennen. Kurz im Halteverbot zu stehen, kostete vorher 15, nun bis zu 55 Euro. Parken in zweiter Reihe oder auf einem Geh- oder Radweg kann ein Knöllchen von bis zu 110 Euro bedeuten statt zuvor 35 Euro. Für Temposünder verdoppelte sich das Verwarngeld auf mindestens 30 Euro, wenn man bis zu 10 km/h zu schnell ist. Auch die Punkte in Flensburg werden anders verteilt, zum Beispiel fürs Benutzen des Handys am Steuer. Wer also einen solch hohen Bußgeldbescheid bekommt oder sogar um den Führerschein bangen muss, legt auch eher Einspruch ein, um das zu verhindern.