Ausbildung startet im Februar Ehrenamtliche Notfallseelsorge sucht Verstärkung

Wenn Olaf Schaper, Lara Seemann oder Olaf Methner zu einem Einsatz gerufen werden, wissen sie nie genau, was sie erwartet. Ganz sicher aber wird es eine Situation sein, in denen sich Menschen in einem akuten Schockzustand befinden. Manche, weil sie plötzlich etwas Traumatisches durchleben. Andere, die wegen eines Verlustes von tiefer Trauer erfasst sind. Schaper, Seemann und Methner versuchen dann, diesen Menschen zur Seite zu stehen, leihen ihnen ihr Ohr, finden Worte in Momenten der Sprachlosigkeit. Und sie halten den Rettungskräften von Polizei und Feuerwehr den Rücken frei, deren ganze Aufmerksamkeit meist dem Einsatzgeschehen selbst gilt.