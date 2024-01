Kälte in der Stadt So schön friert Düsseldorf – unsere Winterimpressionen

Unsere Redaktion hat den Anfang gemacht und dabei hübsche winterliche Fotomotive gefunden. Etwa am Rheinufer, wo die Reste des Hochwassers zu Eisflächen gefroren sind. An der Landskrone, wo sich Trauerschwäne vorsichtig watschelnd über die dünne Eisschicht bewegten. Oder im Volksgarten, wo sich ebenfalls schon eine Eisschicht gebildet hat. Auf dem Carlsplatz hat Roswitha Schier ihr Gemüse schon mit Decken vor dem Frost geschützt. Die Schafe am Rhein haben unterdessen warme Wollsachen an und wirkten bei unserem Besuch eigentlich ganz zufrieden. Allerdings ist es bald auch schon vorbei mit den Minusgraden: Laut Wettervorhersage fallen die Temperaturen ab dem Wochenende auch nachts nicht mehr unter den Gefrierpunkt.