Düsseldorf : Im Verkehr tut sich wenig

Düsseldorf Düsseldorf diskutiert derzeit viel über sauberen Verkehr – dabei geht es aber vor allem um Luftverschmutzung: Wegen der zu hohen Belastung durch Stickoxide droht ein gerichtlich verordnetes Fahrverbot.

Die Befürworter einer Verkehrswende zu ÖPNV und Radverkehr können sich aber auch auf den Klimaschutz berufen: Der Verkehr verursacht ein Viertel der CO 2 -Emissionen in Düsseldorf. Erstaunlich dabei: Während Firmen und Privathaushalte ihren Ausstoß in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gesenkt haben, sind die Werte des Verkehrs fast gleich geblieben. In der Bilanz der Stadt Düsseldorf ist sogar die Rede vom „Problemsektor Verkehr“.