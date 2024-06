Neues Küchenkonzept im The Wellem in Düsseldorf Im The Court gibt es jetzt Fusion-Küche

Was vorher Bar & Grill war, ist jetzt Dining Experience: Das Konzept des Restaurants The Court im Hotel The Wellem in der Altstadt wurde erneuert. Die Küchendirektorin des The Wellem, Claudia Schröter, hat die Verantwortung für das neue Restaurantkonzept im The Court an Philipp Lange übergeben, der nun seit Februar Teil des Unternehmens ist. Unter der Leitung des neuen Küchenchefs hat das ehemalige The Court – Bar & Grill einen neuen kulinarischen Fokus bekommen.