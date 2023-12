Restaurant in Düsseldorf Im „Taste of India“ gibt es milde und scharfe Gerichte

„Alle sollen zufrieden sein“, wünscht sich die Chefin – und damit dies gelingt, steht mit Weltenbummler Pankaj Naweli ein versierter Koch am Herd und kreiert dank seiner internationalen Erfahrung kulinarische Genüsse. In zahlreichen Ländern rund um den Globus hat Naweli seine Kochkunst verfeinert, ob im heimischen Indien oder etwa in Malaysia. Hohe Ansprüche zu erfüllen, lernte er nicht zuletzt in verschiedenen Fünf-Sterne-Hotelrestaurants, auch in Europa und Deutschland.Orientalische Lammgerichte, Chicken Curry, Vegetarisches und Biryani-Reisgerichte stehen auf der Speisekarte. Eine Spezialität des Hauses ist „Naan“, das indische Brot, welches von Balvinder Singh, dem Ehemann der Eigentümerin, täglich frisch gebacken wird. Dieses ergänzt sowohl als Fladen- als auch als Sauerteigbrot die Vor- und Hauptgerichte – ob mit Knoblauch gefüllt oder mit Hüttenkäse oder gehacktem Lammfleisch.