Kinderwunschbaum im Stilwerk 120 Wünsche aus dem Kinderhilfezentrum

Die stehen nämlich auf den grünen Karten, mit denen der Baum von Bürgermeister Josef Hinkel, Kinderhilfezentrumsleiterin Judith Knuff und Marc Elsenheimer vom Center-Management des Stilwerks am Montag bestückt wurden. Lange hängen sie dort für gewöhnlich aber nicht, können Elsenheimer und Knuff erfahrungsgemäß berichten „Nach zwei bis drei Wochen sind die Karten in der Regel alle vom Baum genommen“, sagt Elsenheimer. Ebenso fleißig werden die Wünsche von den Kunden und Mitarbeitern des Einkaufszentrums erfüllt. Das mal ein Wunsch unerfüllt geblieben sei, wäre in den 17 Jahren der Kooperation nur vereinzelt vorgekommen, sagt Knuff. „Die Leute sind immer wirklich hilfsbereit.“