Gastro-Test in Düsseldorf : Im Samaq steht der Thunfisch im Mittelpunkt

Liana schenkt im Samaq an der Moorenstraße frischen Saft aus. Dazu gibt es Bowls mit Thunfisch. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Im Restaurant Samaq in Düsseldorf-Bilk gibt es Bowls, Brottaschen und Säfte in vielen Variationen. Der Geschäftsführer ist Mitgründer der Firma Tunatech. Unser Gastro-Test.

Im Samaq nahe der Uniklinik steht der Thunfisch im Mittelpunkt. Besucher des arabischen Restaurants entdecken viele Gerichte, in denen der Fisch als Burger, im Weinblatt gerollt oder vom Spieß vorkommt. Der Betreiber des Restaurants Arabesq in Grafenberg und der Bar Au Quai im Hafen hat das Lokal an der Moorenstraße eröffnet.

Was ist das Konzept? Shukry Na‘amnieh ist Samaq-Geschäftsführer, Biochemiker und Mitgründer des Düsseldorfer Biotechnologieunternehmens Tunatech. Mit der Firma besteht eine Kooperation. Sie setzt sich für den Aufbau einer nachhaltigen und ökonomischen Thunfischzucht ein. Die Thunfische, die im Samaq auf dem Teller landen, werden unter anderem auf der Insel Malta gezüchtet. Im Restaurant ist außerdem eine Smoothie- und Vitaminbar eingerichtet.

info Die wichtigsten Infos zum Restaurant Samaq Adresse Das Samaq befindet sich an der Moorenstraße 80. Die Uniklinik liegt in direkter Nähe. Öffnungszeiten Das Restaurant ist montags bis freitags von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Samstags und an Feiertagen sind die Öffnungszeiten von 12 bis 21 Uhr, sonntags ist Ruhetag. Kontakt Weitere Informationen gibt es online unter www.samaq.de oder telefonisch: 30035252.

Innen gibt es etwa 35 Sitzplätze, weitere Tische und Stühle befinden sich draußen. Wegen der Nähe zur Uniklinik ist das Samaq für eine Mittagspause gut geeignet. Auch abends können Gäste an den Tischen Platz nehmen, geöffnet ist allerdings nur bis 21 Uhr. Take-away-Angebote spielen im Samaq eine große Rolle.

Es gibt auch vegetarische Gerichte wie Auberginen-Fouhara. Foto: Julia Nemesheimer

Wie ist das Ambiente? Wer das Restaurant betritt, läuft einige Schritte an einer langen Theke vorbei. Im rustikalen Holzregal dahinter befinden sich frische Früchte. An der Kopfseite des Raumes ist eine weitere Theke zu sehen: Hinter dieser wird das Essen zubereitet, offen einsehbar für die Besucher. Die Einrichtung ist schlicht, aber modern.

Es gibt Tische in Holzoptik, tief hängende Lampen über den Theken, Deckenstrahler im restlichen Teil des Lokals. Die Wände sind in einem hellen Grau gestrichen. Ein großer „Samaq“-Schriftzug ziert die Längsseite des Raumes – das Wort „samak“ ist arabisch und bedeutet ins Deutsche übersetzt „Fisch“.

Was steht auf der Karte? Die Speisekarte wird von Brottaschen und Bowls in verschiedensten Variationen dominiert. Selbstverständlich enthalten viele Thunfisch. Es gibt aber auch vegetarische Gerichte und welche mit Fleisch. Beeindruckend ist die riesige Auswahl an kalt gepressten Säften und Smoothies. Zu den Desserts gehört Baklava für zwei Euro pro Stück und Milchreis, der in einem recycelbaren Kunststoffbecher serviert wird.

Die Gerichte gibt es zu sehr fairen Preisen: Thunfisch vom Grillspieß in einer Bowl mit Reis, Bulgur und Linsen kostet 8,50 Euro. Geschmorte Lammschulter in einer Brottasche gibt es für 5,50 Euro. Vegetarier können das Zaatar-Thymianbrot, das je nach Variante zwischen 4 und 4,50 Euro kostet, hausgemachte Falafeln und Auberginen in Bowls oder in der Brottasche für sich entdecken.

Ungewöhnlich ist beispielsweise der Cross-Fit-Saft, der aus Apfel, Karotte, Tomate, Sellerie, Petersilie und Thymiansalz besteht und je nach Größe zwischen 3,70 und 6,70 Euro kostet. Gäste können die Säfte auch selbst zusammenstellen.

Wie schmeckt’s? Die Zutaten im Samaq sind frisch, das wird nicht nur beim zarten Thunfisch, sondern auch bei den Säften deutlich. Die Bowls machen satt, die Kombination aus Reis, Bulgur und Linsen bietet beispielsweise eine geschmackliche Vielfalt.

Sehr zu empfehlen ist aus unserer Sicht auch das klassisch zubereitete Hummus, das mit Falafeln und Brot als Vorspeise gewählt werden kann. Nicht wundern: Den Milchreis gibt es zwar im Kunststoffbecher, aber diese Nachspeise schmeckt köstlich, in unserem Fall war sie mit Rosinen und einem süßen Rosenwasser versehen.

Was ist besonders? Die sehr freundlichen Mitarbeiter des Samaq bedienen die Gäste nicht am Tisch. Stattdessen geben die Besucher an der Kasse ihre Bestellung auf. Anschließend geht es weiter zur nächsten Theke, an der das Essen zubereitet wird.