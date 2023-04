Gastronomie in Düsseldorf Im neuen Café in Holthausen backt Familie Bouanane selbst

Die goldenen Messinglampen, die von der Decke des „Oriental Vibes“ hängen, sind eine Auftragsarbeit. Sie stammen ebenso aus Marokko wie das „Mtarbat“, ein hell gepolstertes Sofa. „Auch die Tische und einen kleinen Mosaik-Brunnen haben wir extra anfertigen lassen“, sagt Nadia Bouanane. Die 28-Jährige hat vor Kurzem in dem rosa gestrichenen Eckbau am Kamper Acker in Holthausen ein Café eröffnet.