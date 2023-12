Adventsserie Hinter verschlossenen Türen Der Maßschneider im Kö-Bogen

Rauschmeyer ist 1966 im badischen Pforzheim geboren und stammt aus einer Uhrmacher-Dynastie. Das feingliedrige Arbeiten war ihm also in die Wiege gelegt und so wurde er erst Bankkaufmann, dann aber Schneider. 15 Jahre war er Maßschneider am Stammsitz des Traditionskaufhauses Breuninger in Stuttgart. Dann wechselte er ins Rheinland und eröffnete die Düsseldorfer Filiale im Kö-Bogen mit, wo zwölf Änderungsschneider zu seinem Team gehören.