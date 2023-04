Personalmangel bei der Landeshauptstadt Beim Kinderschutz des Düsseldorfer Jugendamts ist jede fünfte Stelle nicht besetzt

„Es kommt in allen Abteilungen immer wieder zu personellen Engpässen und auch zu angespannten Betreuungssituationen“, meinte Glaremin. So werde sich auch die Einrichtung des angekündigten 24-Stunden-Bereitschaftsdienstes für den Kinderschutz verschieben. Dieser könne erst an den Start gehen, wenn alle dort geplanten 16,5 Vollzeit-Stellen tatsächlich auch besetzt seien. Aktuell sind es erst 11,4 Stellen. Um das neuartige Rund-um-die-Uhr-Angebot professionell umzusetzen, braucht die Abteilung nach Einschätzung der Verwaltung sogar 2,5 zusätzliche, also insgesamt 19 Stellen in Vollzeit. Eine entsprechende Vorlage sei bereits in der Abstimmung.