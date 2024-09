Umnutzung in Düsseldorf Im Büroklotz „Kennedydamm-Center“ sollen mehr als 200 Wohnungen entstehen

Düsseldorf · Eigentlich sollte das 50 Jahre alte Gebäude am Kennedydamm in Düsseldorf abgerissen werden. Jetzt will ein niederländischer Investor aus dem Bestand ein Wohnprojekt machen. Wir zeigen, was der Mann plant und investiert.

03.09.2024 , 11:24 Uhr

Hochhaus an der Schwannstraße 3 in Golzheim: Das „Kennedydamm-Center“ wurde 1972 errichtet und steht seit drei Jahren leer, es gehört zur Insolvenzmasse des abgewickelten Entwicklers Development Partner. Foto: Bretz, Andreas (abr)