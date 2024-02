Neues Integrationsprojekt in Düsseldorf Im Hotel Friends sollen 40 Flüchtlinge wohnen und arbeiten

In dem ehemaligen Hotel könnten dann etwa 40 Personen in kleinen Appartements leben, gekocht werde wie in einer WG in einer Gemeinschaftsküche. In dem Haus sollen die Bewohnerinnen und Bewohner dann auch Jobtrainings bekommen, passenderweise in Hotellerie und Gastronomie. Die Geflüchteten müssen sich für einen Bereich entscheiden, den sie mindestens zwei Monate testen: Housekeeping, Gebäudemanagement, Service und Küche. Kooperationspartner wie die Handwerkskammer, andere Hotelbetriebe und Gastronomen sollen die Schulungen übernehmen. Aktuell laufe die Suche nach weiteren geeigneten Kooperationspartnern, so Koch.