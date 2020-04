Düsseldorf im Frühjahr : Die ersten städtischen Brunnen sprudeln wieder

Foto: Christoph Schroeter 16 Bilder Die schönsten Brunnen in Düsseldorf

Düsseldorf Der Gröne Jong im Hofgarten war einer der ersten: Die Brunnenanlagen in Düsseldorf erwachen aus dem Winterschlaf. Einige sprudeln bereits wieder, bei anderen werden noch Reparaturarbeiten durchgeführt, etwa beim Segelbrunnen von Heinz Mack.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei einem Rundgang durch die Stadt herrschte in den meisten Brunnen noch die gleich Trockenheit, wie sie Landwirte derzeit auf ihren Feldern feststellen müssen. Neben dem Gröne Jong sprudelte es lediglich aus dem Tritonenbrunnen an der Kö und auch „Vater Rhein und seine Töchter“ vor dem Ständehaus waren bereits wieder von Wasser umgeben.

Die Stadt verspricht: In der kommenden Woche werden zahlreiche weitere Brunnen eingeschaltet, so zum Beispiel der Antesbrunnen am Hauptbahnhof und die Wasserspiele in Garath. Bis Ende Mai sollen die Fachleute schrittweise alle Brunnenanlagen einschalten.

Foto: Stadt Düsseldorf/Melanie Zanin 6 Bilder Mehr als 200.000 Frühlingsblumen in Düsseldorf

Für die Inbetriebnahme jedes Brunnens bedarf es intensiver Vorarbeit. So müssen Filter und Düsen von Algen und Abfällen befreit, Schläuche gereinigt und die Leitungen gründlich gespült werden. Im Zuge der Brunneninbetriebnahme werden aber nicht nur Reinigungsarbeiten durchgeführt, sondern auch erforderliche Reparaturen und Sanierungsarbeiten vorgenommen.

So zum Beispiel am Industriebrunnen am Fürstenplatz. Vorhandene Undichtigkeiten müssen beseitigt werden. Pünktlich zur Inbetriebnahme sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Gearbeitet wird auch am Segelbrunnen von Heinz Mack am Platz der Deutschen Einheit. Dort findet derzeit eine umfangreiche Aufarbeitung der drei Segel statt. Durch die Entfernung von Kalkablagerungen sollen diese einen neuen Glanz erhalten.

Lesen Sie auch Blumen in den Grünanlagen : Mehr als 200.000 Frühlingsboten für Düsseldorf

Bereits in Betrieb genommen wurde der Tritonenbrunnen an Nordende der Kö. Dieser wird derzeit saniert, nachdem die Natursteinbalustraden durch Wurzelwuchs der angrenzenden Platanen unregelmäßig angehoben worden waren und abgenommen werden mussten. Die bereits in der Werkstatt instandgesetzten und eingelagerten Seitenbalustraden können mit Abschluss der im Sommer geplanten Sanierung der Stützmauern aufgestellt werden.

Foto: Hans-Juergen Bauer 29 Bilder Das sind die bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Düsseldorf

Letzte Feinarbeiten an den Balustradenteilen sollen vor Ort erfolgen. Die komplette Fertigstellung ist für Ende 2020 vorgesehen.

Das Kulturamt sorgt mit Unterstützung des Amtes für Gebäudemanagement auch in der Brunnensaison für die regelmäßige Reinigung der Brunnenanlagen und die notwendigen Reparaturen. Insbesondere in Hitzeperioden wird auf den notwendigen Wasseraustausch geachtet, um Veralgungsgefahr vorzubeugen.

(csr)