TV-Koch tischt im „Dirks“ auf Ein vom Düsseldorfer Carlsplatz inspiriertes Lokal

Also ist derzeit alles rosig im Dirks? In den Google-Rezensionen finden sich zumindest auch kritische Kommentare. Diese betreffen zum Beispiel das Service-Konzept. So bringen Mitarbeiter zwar Getränke zum Tisch. Das Essen muss aber an der Theke abgeholt werden. Bei dieser Idee habe er sich vom Carlsplatz inspirieren lassen, hatte Hoffmann noch vor der Eröffnung im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt. Schließlich seien die Düsseldorfer auch dort gerne unterwegs, ohne wie in einem herkömmlichen Restaurant bedient zu werden. Dass dies nun aber einige seiner Gäste irritiere, bestätigt er. Der Gastronom betont, dass sein Lokal eben ein Imbiss in gehobener Form sei. „Für die Preise, die wir bieten, kann man kein Full-Service-Restaurant erwarten.“