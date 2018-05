Düsseldorf: Illegales Autorennen - Wieder Skandal um Flughafen-Parkservice

Düsseldorf Jetzt trieben es zwei Angestellte auf die Spitze: Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens. Stadt und Polizei haben aber wenig Handhabe gegen die Unternehmen.

Vier Jahre ist es her, als ein Skandal um unseriöse Parkservice-Firmen rund um den Flughafen in Düsseldorf Schlagzeilen machte. Immer wieder sind seitdem Anzeigen bei der Polizei eingegangen - von verschmutzten Autos, über zu hohe Tachostände, zu wenig Benzin im Tank bis hin zu Beschädigungen. Am Sonntagabend trieben es zwei Angestellte einer Parkservice-Firma in Rath auf die Spitze: Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens, die Führerscheine der 20 und 22 Jahre alten Männer sind sichergestellt worden.