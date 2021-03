Rettungswagen-Durchsage aus Düsseldorf : Sanitäter bedankt sich für Unterstützung

Hier ist er, unser neuer #ITW #EhrenITW. 😍🥳 Seine Reise zu uns startete in Neubrandenburg. Bei uns im #DRKRettungsdienst Düsseldorf wurde er schon freudig von unserem lieben Kollegen Nils erwartet. Nils - oder eigentlich eher seine Lautsprecherstimme 🚑 🎤- kennt Ihr bereits aus den Sozialen Medien 😉 Hört selber, was Nils Euch heute zu sagen hat. Und weil viele von Euch gefragt haben, wozu das DRK-Düsseldorf steht, hier auch noch einmal die Erklärung unseres Grundsatzes NEUTRALITÄT, der von je her zu den weltweit gültigen und gelebten sieben Rot-Kreuz-Grundsätzen gehört. Er besagt: Um sich das Vertrauen aller zu bewahren, enthält sich die Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung der Teilnahme an Feindseligkeiten wie auch, zu jeder Zeit, an politischen, rassischen, religiösen oder ideologischen Auseinandersetzungen. #ehrenmann #ehrensani #drkrettungsdienst #deutschesroteskreuz #itw #ehrenrtw #ehrenitw #wirglaubenanunseregrundsätze #neutralität #wirsindneutral #wirenthaltenunsderteilnahmeanfeindseligkeiten #dafürstehtdasrotekreuz #drkduesseldorf #füreinander #rettungsassistent #notfallsanitäter #arbeitenbeimdrkduesseldorf #deutschesrotesteam #ichliebemeinearbeit Rheinische Postchepost RP Düsseldorf t-online Rheinische Post WDR Lokalzeit aus Düsseldorf Deutsche Presse-Agentur BILD Düsseldorf Stadt Düsseldorf Feuerwehr Düsseldorf Antenne Düsseldorf