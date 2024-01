IHK-Neujahrsempfang in Düsseldorf IHK-Präsident Andreas Schmitz besorgt wegen Immobilienkrise

„Aber so ist das nunmal: Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, ob jemand eine Badehose anhat oder nicht“, fügte er hinzu: „Aber trotz aller Schwierigkeiten begrüßen wir, dass sich die Stadtspitze aktiv in die Diskussionen und Verhandlungen einbringt.“ Zu den Großprojekten, die aktuell in Düsseldorf debattiert werden, gehört mit dem Carsch-Haus am Heinrich-Heine-Platz eines der aktuell relevantesten Bauvorhaben der Innenstadt.