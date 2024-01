Bauprojekt in Düsseldorf Klage gegen Amazon-Verteilzentrum in Reisholz zurückgenommen

Das Logistikzentrum in Reisholz kann nun also gebaut werden. Zwischenzeitlich gab es Zweifel daran, ob Amazon überhaupt noch Interesse an dem Projekt habe. Ein Amazon-Sprecher sagte unserer Redaktion: „Das Projekt hat nichts mit Amazon zu tun. Wir haben in Düsseldorf bereits ein Verteilzentrum.“ Dem widersprach nun aber ein Beigeladener im Verwaltungsgericht. Amazon habe weiterhin „ausdrückliches Interesse an dem Bauprojekt“, so der Anwalt.