Explosion und Feuer in Düsseldorf-Flingern Identität der Brandtoten ist geklärt – Ermittler finden Brandbeschleuniger

16 weitere Menschen wurden bei dem Brand verletzt. Sie werden in Krankenhäusern und teilweise in Spezialkliniken behandelt. Bei einer schwer verletzten Frau besteht nach wie vor akute Lebensgefahr. Alle Wohnungen im Gebäude sind nach dem Feuer unbewohnbar, aber nicht einsturzgefährdet. Die Stadt Düsseldorf hatte am Donnerstag 43 Schlafplätze in Hotels und Appartements bereitgehalten. Eine vierköpfige Familie, die sich derzeit noch in einer Klinik befinde, wolle das Angebot nach ihrer Entlassung nutzen, heißt es von der Stadt. Alle anderen Betroffenen sind privat, bei Familienangehörigen oder Freunden, untergekommen.