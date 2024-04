Bauen in Düsseldorf Ideenworkshop für Bergische Kaserne am 4. Mai

Nach dem Ende der Online-Beteiligung werden die Beiträge ausgewertet und in einem Ideenworkshop vorgestellt. Dieser findet am Samstag, 4. Mai, in der Turnhalle der Grundschule Knittkuhl, Am Mergelsberg 1, statt. Alle Bürger sind eingeladen, sich diesen Termin bereits jetzt vorzumerken und am Ideenworkshop von 10 bis 14 Uhr teilzunehmen. Vor Ort gibt es unter anderem die Möglichkeit, sich zu Themen wie Wohnnutzung, Mobilität oder Mehrwert für alle auszutauschen oder bei einer kurzen geführten Bustour das Kasernengelände und die nahe Umgebung zu erkunden. Um eine Anmeldung zum Ideenworkshop auf der oben genannten Internetseite wird gebeten.