Beratung im Düsseldorfer Süden Wo Langzeitarbeitslose in Wersten und Holthausen Beratung finden können

Etwa 1070 Bürgergeld-Empfänger waren im September 2023 in Wersten registriert, weitere 681 in Holthausen. In diesem Jahr seien es dabei ungewöhnlich viele, eigentlich akademisch gut ausgebildete Menschen aus dem Ausland gewesen, die vom i-Punkt beraten worden waren. Zum Beispiel IT-Fachleute aus der Ukraine, aber auch aus Afghanistan oder dem Iran, deren Anstellung mit Hürden verbunden waren. Die großen Fluchtbewegungen, die die Konflikte in Europa und weltweit in den vergangenen Jahren ausgelöst haben, merken zeitversetzt auch die i-Punkte, wenn Geflüchtete dann zu ihnen in die Beratung kommen, weil sie Arbeit suchen. Eine der Haupthürden seien dabei die nötigen, guten Deutschkenntnisse sowie die Anerkennung ausländischer Qualifikationen und Zeugnisse. Die erfolgt jedoch außerhalb der kommunalen Ebene, etwa bei den Bezirksregierungen und anderen Stellen. Manchmal dauere die Zertifizierung daher so lange, dass in dieser Zeit sogar der Aufenthaltstitel derjenigen ablaufe und verlängert werden müsse. „Da verlangt die Bürokratie den Menschen in Deutschland teilweise viel ab, bevor sie in ein Arbeitsverhältnis kommen können“, sagt Angelika Lenschen, Abteilungsleiterin SGB II bei der Awo.