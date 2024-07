Henkel-Preis der Diana Familienfest mit Pferden, Hüten und Karussell

Sie machen was her, sie sehen stilvoll aus und sie schützen vor Sonnenstrahlen: Wer seinen Hut – ob aus Stroh oder Tüll, ob dekoriert mit üppigen Blüten oder einem schlichten Ripsband – einmal ins Rennen schicken will, der kann beim Düsseldorfer Reiter- und Rennverein am Wettbewerb um den schönsten Kopfputz teilnehmen.