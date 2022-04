Rentner fühlt sich ungerecht behandelt : Hungerstreik vor dem Landgericht

Düsseldorf Ein Rentner fordert Gerechtigkeit in einem Patent-Streit mit einem Kerzenhersteller. Für das Gericht ist er kein Unbekannter: Er hat schon hunderte Verfahren angestrengt.

Der Düsseldorfer Rentner Herbert Klewe ist am Mittwoch vor dem Landgericht in Oberbilk in einen Hungerstreik getreten. Er will durch die Aktion erreichen, dass das Gericht seinen mehr als ein Jahrzehnt andauernden Konflikt mit einem Kerzenhersteller um ein Patent neu bewertet. Immer wieder klagt Klewe vergeblich, weil er sich um seine Erfindung betrogen sieht, und ist sogar schon bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Er wirft den Richtern am Landgericht Rechtsfehler und Rechtsbeugung vor und hat den Eindruck, dass sie in der Ablehnung seines Anliegens zusammenhalten. Nun will er durch die Aktion Druck machen. „Ich bin jemand, der nicht aufgibt“, sagt Klewe.