Noch im Herbst Diese Weltmarke kommt mit neuem Konzept nach Düsseldorf

Noch ist das Ladenlokal neben der Parfümeriekette Douglas nackt, doch bis November will H&M die Verkaufsfläche einkleiden – allerdings nicht mit Winterpullis, sondern mit Wohn-Accessoires. Am Joachim-Erwin-Platz an der Schadowstraße entsteht eine Filiale von „H&M Home“, die im Spätherbst eröffnen soll. Das gab das schwedische Handelsunternehmen jetzt bekannt.