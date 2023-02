Tiere in der Landeshauptstadt Das sind die beliebtesten Hunderassen in Düsseldorf

Düsseldorf · In den vergangenen Jahren ist die Zahl der angemeldeten Hunde in Düsseldorf gestiegen. Die Hundesteuer bringt Millionen in die Kasse der Stadt. Diese Hunderassen sind am häufigsten vertreten.

07.02.2023, 07:59 Uhr

Chihuahua und Labrador: Größe oder Gewicht spielt keine Rolle bei der Hundesteuer. Beide kosten dasselbe. Foto: Michael Schütze

Von Angelina Burch