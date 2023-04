Prozess in Düsseldorf Hundesitterin soll „Krümel“ unterschlagen haben

Düsseldorf · Eine Frau nahm Hündin Krümel in Pflege. Nachdem ein Termin zur Rückgabe platzte, zeigte der Besitzer sie an. Das Gericht in Düsseldorf sprach sie nun im zweiten Prozessversuch frei.

12.04.2023, 16:07 Uhr

Krümel ist vermutlich ein Pinscher-Mischling und zurzeit wie auch ihr Herrchen nicht auffindbar. Foto: Tierheim

Ob Hündin Krümel ein Pinscher-Mischling ist oder ein „Prager Rattler“ – das wird ein Amtsrichter wohl nie erfahren. Er bekam weder das Tier noch dessen Halter (57) je zu Gesicht. Das blieb auch am Mittwoch so, als gegen eine Frau (41) verhandelt wurde, die Krümel laut Anklage im Herbst 2020 unterschlagen haben soll. Nach einem Klinikaufenthalt von Herrchen habe sie sich demnach geweigert, ihm das Tier zurückzugeben.