Klimaprotest Globaler Klimastreik in Düsseldorf mit großer Resonanz

Unter blauem Himmel versammelten sich am Freitag ab 14 Uhr hunderte Menschen auf der Landtagswiese, um gemeinsam für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Damit reiht sich Düsseldorf in die 250 Städte allein in Deutschland ein, in denen sich laut Fridays for Future insgesamt 250.000 Menschen an den Aktionen beteiligten, die weltweit stattgefunden haben. Weltumspannend ist auch der Slogan: #EndFossilFuels – die Klimaaktivisten fordern ein Ende fossiler Brennstoffe. In Düsseldorf haben nach Schätzungen der Veranstalter rund 3000 Menschen an der Demonstration teilgenommen.