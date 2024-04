Kundgebung in Düsseldorf Hunderte Teilnehmer bei „Run for their lives“

Treffpunkt des „Run for their Lives“-Spaziergangs war am Sonntag um 16 Uhr am Graf-Adolf-Platz. Nach dem gemeinsamen Gang zum Johannes-Rau-Platz sprachen dort auch Oberbürgermeister Stephan Keller und die stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin Mona Neubaur. Auch Bürgermeister Josef Hinkel und Jonges-Baas Wolfgang Rolshoven waren gekommen. Die Solidarität der Düsseldorfer Stadtgesellschaft sei unverbrüchlich an der Seite der israelischen Freunde, sagte Keller. „Wir können als Kommune ein Zeichen setzen. Die Solidarität ist alternativlos ein Teil der Düsseldorfer DNA.“ Mona Neubaur erzählte von ihrem Aufenthalt in Israel vor vier Wochen und der Situation vor Ort, in der Nähe des Gazastreifens. „In NRW ist ‚Nie wieder ist jetzt‘ nicht nur ein Wort, sondern wir hinterlegen es mit Maßnahmen“, versprach sie den sichtlich betroffenen Anwesenden in Düsseldorf.