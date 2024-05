Zwischenrufe bei Rede von Stephan Keller Hunderte Menschen ziehen bei Mai-Demo durch Düsseldorf

Anschließend machte Wolf auf die Situation der Krankenhäuser aufmerksam. So hatte im vergangenen Jahr etwa das Krankenhaus in Haan schließen müssen, erst kürzlich war bekannt geworden, dass das St.-Marien-Krankenhaus in Ratingen insolvent ist. „Krankenhäuser zu schließen, ohne ambulante Behandlungsmöglichkeiten zu haben, kann nur im Desaster enden“, sagte Wolf. Zum Abschluss ihrer Rede ging sie auf die Europawahl im Juni ein. „Ich fordere Sie alle sehr herzlich auf; machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch.“ Ihr Appell: „Bitte die Parteien wählen, die für Demokratie in Europa stehen.“