Zwischenrufe bei Rede von Stephan Keller Hunderte Menschen ziehen bei Mai-Demo durch Düsseldorf

Mehrere Hundert Menschen sind am 1. Mai vom Haus des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) nahe dem Hauptbahnhof zum Johannes-Rau-Platz gezogen. Bei der dortigen Kundgebung setzte sich DGB-Regionsgeschäftsführerin Sigrid Wolf unter anderem für mehr Tariflöhne ein. In ihrer Rede ging es außerdem um die Situation der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen und um die Europawahl. Als danach Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) ans Mikrofon trat, wurde er von einer größeren Gruppe jugendlicher Teilnehmer durch Zwischenrufe gestört.